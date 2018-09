Questa sera, a partire dalle ore 19:30, presso la Scalinata Virgilio, verrà presentata ufficialmente la Happy Casa Brindisi 2018/19. Roster e staff tecnico/dirigenziale saranno presentati sul palco appositamente allestito sul lungomare brindisino.

Una serata di festa per i bambini, in prima fila per conoscere dal vivo i propri nuovi beniamini.

A condurre la serata il giornalista Mino Taveri, storica voce del basket biancoazzurro nonché Direttore di redazione Sport Mediaset.

Sabato e domenica, invece, si svolgerà il Memorial Pentassuglia giunto all’ottava edizione. Due giorni di grande basket ospitando squadre di elevato rango internazionale per le prime esibizioni della squadra sul parquet del PalaPentassuglia.

Tutta la città è invitata ad accogliere, con il calore e la passione che contraddistingue da sempre il tifo brindisino, i nuovi giocatori per compiere assieme il primo passo di una lunga e importante stagione.

La settimana appena iniziata si appresta ad essere dunque ricca di impegni, una full immersion a colori biancoblu:

GIOVEDÌ 13

Amichevole benefica a Martina Franca organizzata dal title sponsor Happy Casa:

Happy Casa Brindisi vs Sakarya BSB (TUR) – dalle ore 19:30 @PalaWoytila – palla a due ore 20:00

Biglietti acquistabili al New Basket Store di Corso Garibaldi e presso i punti vendita Happy Casa Store di Brindisi (Centro Commerciale Brinpark) e Martina Franca (viale della Resistenza). Costo €5,00 con incasso devoluto interamente in beneficenza all’associazione onlus A.I.D.A.

VENERDÌ 14

Presentazione ufficiale alla città – dalle ore 19:30 @Scalinata Virgilio

SABATO 15 E DOMENICA 16

VIII Memorial “Elio Pentassuglia” – Happy Casa Cup @PalaPentassuglia

Due giorni di grande basket per un torneo di livello internazionale con Sakarya BSB (TUR) – KK Buducnost (MNE) e Rieti (ex storica squadra di Big Elio).

• SEMIFINALI – sabato 15

Partita 1 – ore 18.15 KK Buducnost (MNE) vs Sakarya BSB (TUR)

Partita 2 – ore 20.45 Happy Casa Brindisi vs Zeus Energy Group Rieti

• FINALI – domenica 16

Partita 3 – ore 17:45 Zeus Energy Group Rieti vs

Partita 4 – ore 20:15 Happy Casa Brindisi vs

Tickets acquistabili presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 09.30-13.00 e dalle ore 17.00-20:30. Biglietto valido per la singola giornata €9,00 – abbonamento valido per entrambe le giornate €15,00.