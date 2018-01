Domani, sabato 20 gennaio, alle ore 19.00, presso la libreria Feltrinelli Point Brindisi in corso Umberto I, 113 Noemi Cagnazzo presenta il libro “Mamma, raccontami una storia!” della Gagliano Edizioni. A dialogare con l’autrice la pedagogista clinica Elvira D’Alò.

Per il bambino la lettura è fonte di innumerevoli stimoli. L’autrice cerca di comprendere, elaborare e sviluppare il pensiero di questi piccoli lettori attraverso sette brevi racconti che riproducono situazioni di vita quotidiana. I temi trattati come l’amore, la noia e la gioia sono però elaborati fuori dalla lettura tradizionale facendo volgere lo sguardo a nuovi finali e nuovi scenari. L’immaginazione diventa la protagonista principale che aiuta i bambini a essere più autonomi, creativi e aperti al mondo. Perché noi adulti non dobbiamo essere per le nuove generazioni solo degli educatori, ma aspiriamo a essere anche soprattutto degli accompagnatori in quel fantastico gioco chiamato vita.