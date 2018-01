Brindisi: Servizi di prevenzione del commercio e detenzione illecita di artifizi pirotecnici.

Lo scorso aprile aveva preso a noleggio un quadriciclo elettrico con l’impegno di restituirlo dopo sette giorni. Ma non lo ha fatto e la società proprietaria del veicolo ha sporto querela.

Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Ostuni, a conclusione di attività di indagine scaturita proprio dalla querela, hanno deferito in stato di libertà C.A., classe 1987 di Ostuni, per appropriazione indebita.