“Non possiamo condividere la coalizione che va ad appoggiare il candidato Roberto Cavalera. E’ l’esatta continuazione delle precedenti amministrazioni comunali che hanno portato la città alle pessime condizioni che conosciamo”.

Con queste premesse una nutrita fetta di Forza Italia Brindisi ha lasciato il partito.

E’ il gruppo di riferimento di Massimiliano Oggiano, ex consigliere provinciale e comunale, quello che si riconosce nell’Associazione Periferia, tra i soggetti che promuovono la candidatura dell’Avvocato Ciullo.

Le dimissioni sono state annunciate nel corso di una conferenza stampa tenuta stamattina presso l’Hotel Palazzo Virgilio di Brindisi. Al tavolo dei lavori c’erano Andrea Gaballo, vice coordinatore prov.le di FI, e Massimiliano Oggiano, dirigente del partito di Berlusconi.

Con loro lasciano Forza Italia anche Gianfranco Tartaro, Carlo Gabrieli, Pietro Dimaria, Stefano Gatti, Enzo Caputo, Domenico Pizzata, Antonino Albana, Maria Grazia Chiechi.

Per Oggiano “Cavalera è una persona rispettabilissima, ma non possiamo accettare che la coalizione sia stata imposta, senza alcuna considerazione delle nostre idee. Il coordinamento cittadino non ha avuto modo di esprimere le nostre perplessità con coloro che sono stati i carnefici della città nelle scorse amministrative”.

“Vorremmo capire – continua Oggiano – come farà Forza Italia a stare con le persone e movimenti che hanno visioni completamente differenti su argomenti importanti come Shuttle, Pug o Piano della Costa. Evidentemente c’è qualcosa che non quadra e l’accordo passa per altri obiettivi, altri scopi”.

“Se facessimo il loro stesso percorso saremmo complici e partecipi. Abbiamo atteso fino all’ultimo per un ripensamento, così non è stato”.

Poi l’attacco a Vitali: “attraverso un comunicato stampa aveva dato l’indirizzo di una coalizione di centrodestra che comprendesse i partiti nazionali. Ora Forza Italia si è allontanata da quel percorso facendo una coalizione con spezzoni di sinistra.

Io sono rimasto coerente, come lo fui con i COR quando fecero una coalizione con coloro che avevamo avversato in precedenza. Allora il gruppo “Periferia” aderì a Forza Italia, portando linfa importante alla lista.”

Per questo – conclude Oggiano sollecitato dalle domande dei giornalisti – i 10 fuoriusciti e quelli che usciranno da Forza Italia nei prossimi giorni, sosterranno Massimo Ciullo