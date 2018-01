Ha mancato di corrispondere l’assegno mensile di € 650,00 per il mantenimento dei suoi tre figli minori e della ex coniuge, così come stabilito dal Tribunale di Brindisi in data 10 ottobre 2016.

Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Latiano, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà S.V., 39enn di Mesagn.

L’uomo dovrà rispondere di mancata esecuzione dolosa di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, violazione degli obblighi di assistenza familiare, truffa e appropriazione indebita.

Tra l’altro le indagini hanno appurato che l’uomo ha dichiarato falsamente di avere a proprio carico la prole, percependo indebitamento il relativo assegno familiare nella propria busta paga.