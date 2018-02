La sede Cisl di Latiano, sita in via A. Spinelli, n. 2 bis, con la nomina del responsabile Nunzio Semeraro si conferma per la Cisl Taranto Brindisi presidio comunale importante nel contesto dell’azione rivendicativa, di tutela, di rappresentanza e di erogazione dei Servizi Cisl, con riguardo particolare ai versanti delle politiche sociali e dei settori vocazionali tipici del territorio brindisino, quali Agricoltura, Agroindustria, Edilizia, Pubblica amministrazione, Turismo, Terziario, Commercio, Servizi, ecc.

La Cisl Taranto Brindisi perciò, insieme con le proprie Federazioni di Categoria, rilancia ed implementa anche in questo Comune la propria presenza organizzativa, garantendo ai cittadini l’apertura quotidiana della sede, ottimizzando la tradizionale capacità operativa di tutela e di assistenza agli associati di tutti i settori produttivi, ai pensionati ed a quanti, anche non iscritti, si recano quotidianamente nella stessa sede per fruire dei servizi specifici in campo previdenziale, fiscale, abitativo, consumeristico.

Presso la sede Cisl di Latiano, nel corso della settimana presenzieranno responsabili territoriali delle Federazioni Cisl ed operatori che assicureranno assistenza con i Servizi Caf Cisl, Inas Cisl, Sicet, Adiconsum.

La Cisl Taranto Brindisi proseguirà sull’intero territorio il rafforzamento dei propri presidi sindacali, puntando ad una sempre più efficace e diffusa contrattazione sociale, ad un confronto non formale con le Amministrazioni comunali sui bilanci, sulle imposizioni fiscali, sulle tariffe locali e sulla finalizzazione di risorse adeguate per i servizi sociali, arginando l’indisponibilità spesso riscontrata negli stessi Enti.

Inoltre, seguiterà a rilanciare il welfare come strumento non solo redistributivo ma anche di inclusione sociale fondato sui servizi, in grado di dare garanzia sui livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio.

UFFICIO STAMPA CISL