Ai Campionati Regionali Primaverili di Bari brilla la Fimco Sport che conquista il Titolo Assoluto a squadre e si conferma società leader in Puglia. Ginevra Masciopinto e Simone Stefanì premiati dalla FIN Puglia per le medaglie ai Campionati Italiani Giovanili di Riccione.

Si sono svolti a Bari il 21 e 22 aprile scorso, presso l’impianto natatorio del CUS Bari dotato di vasca olimpionica coperta di 50mt, i Campionati Regionali Assoluti Primaverili che segnano l’inizio dell’attività agonistica in vasca lunga, e che hanno visto in gara circa venti società provenienti da tutta la regione, con i migliori atleti pugliesi a livello assoluto in gara.

La Fimco Sport si è presentata a questo prestigioso appuntamento reduce dalle brillanti prestazioni ai Campionati Italiani Giovanili ed Assoluti di fine marzo ed inizio aprile ottenute dai suoi atleti presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, da detentrice del Titolo Assoluto Invernale conquistato a dicembre 2017 ed intenzionata a proseguire quella striscia positiva che la vede ai vertici del nuoto assoluto pugliese da svariati anni.

Nella due giorni di gare le nuotatrici ed i nuotatori della Fimco Sport provenienti dagli impianti Fimco di Maglie e Brindisi, e da quelli gemellati di Bari Nuotopuglia/Acquazzurra e di Conversano Airon Club, sono stati capaci di conquistare 7 medaglie d’oro a livello individuale e 4 con le staffette, 9 d’argento e 2 di bronzo, totalizzando 228 punti e piazzandosi davanti alla Payton Bari che ha chiuso seconda con 166.50 punti ed alla Sport Project terza con 123 punti.

Grande protagonista Maria Ginevra Masciopinto classe 2002, allenata presso la piscina Nuotopuglia/Acquazzurra di Bari dal Tecnico Michele Giardino, giovane e talentuosa promessa del nuoto pugliese e nazionale, già a pieno titolo nel giro della Nazionale Giovanile e con una convocazione all’attivo in questa stagione nella Nazionale Assoluta, che ha conquistato l’oro nei 50, 100, 200 e 400 stile libero e l’argento nei 50 farfalla, premiata anche con la Targa speciale “S. Di Liddo” per la migliore prestazione in base alla tabella FINA sui 100 stile vinti con il crono di 57″ 75.

Ottime prestazioni anche per l’altro talento Fimco, il salentino Simone Stefanì del 2000, reduce anche lui dal podio nazionale sui 100 farfalla ai Criteria Nazionali di Riccione, cresciuto nelle Piscine Comunali di Maglie sotto la guida del suo coach Giovanni Gigante, autore a Bari della vittoria nei 50 e 100 farfalla, e argento nei 50 e 100 dorso, premiato insieme alla Masciopinto dal Comitato Regionale FIN Puglia per le medaglie conquistate agli Italiani Giovanili.

Le medaglie, come detto, sono arrivate numerose per la Fimco Sport e precisamente con i seguenti atleti: Prencipe Chiara oro negli 800 stile, argento nei 200 e 400 stile; Alba Mariachiara argento nei 100 dorso, bronzo sui 50 dorso e 200 stile; Lanzillotti Donato argento nei 50 rana; Leuzzi Mattia argento nei 200 dorso; Basile Lorenzo argento nei 50 farfalla.

Le staffette hanno portato anch’esse podi e medaglie: la 4×200 stile femminile oro con Masciopinto M.G., Alba M., Prencipe C., De Marco Marzia; la 4×200 stile maschile oro con Calò Michele, Basile L., Leuzzi M., Stefanì S.; la 4×100 mista maschile oro con Leuzzi M., Lanzillotti D., Stefanì S., Basile L.; la 4×100 stile femminile oro con De Marco M., Alba M., Dipierro Elenachiara, Masciopinto M.G.

Punti preziosi per la vittoria finale e contributo determinate quello apportato da tutti gli atleti della Fimco: Buono Francesca, Felline Chiara, La Gioia Simone, Liberato Alessandro, Lopez Annamaria, Maraschio Antonio, Marinelli Giuliano, Paladini Claudia C.,Perugino Chiara, Polignano Chiara, Russo Luca, Ostuni Nicolò V., Rago Giovanni, Salamida Francesca, Scalera Stefania, Urso Vito.

Naturalmente soddisfatto il Presidente della Fimco Sport Gigi Mileti, “complimenti a tutti i nostri ragazzi per la conquista di questo nuovo Titolo Assoluto che va ad arricchire un palmares già ricco ed importante, complimenti al nostro staff tecnico di grande qualità, che poi è l’artefice di questi risultati, composto oltre che dai su citati tecnici, da Maurizio Vilella a Brindisi presso il nostro impianto della Masseriola e da Antonio Nardomarino a Conversano presso la piscina gemellata dell’ Airon Club, ci tengo poi a ringraziare anche le famiglie dei nostri atleti per il sostegno indispensabile ai fini dell’attività svolta durante tutta la stagione”.