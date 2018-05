Nella mattinata del 03.05.2018, si sono riuniti nella splendida cornice del Castello Svevo, nella sala Federico II del Comando Brigata Marina San Marco di Brindisi, per l’Assemblea Ordinaria n.12 del Consiglio Periferico Provinciale di tutte le Associazioni Combattentistiche sia d’arma che non, con i propri Presidenti, nella quale c’erano molti punti da approvare all’ordine del giorno.

A presenziare l’Assemblea, con il saluto iniziale ai partecipanti, l’Ammiraglio Petragnani Comandante della Brigata Marina San Marco di Brindisi, successivamente ha aperto i lavori il Presidente Generale di Brigata aerea Giuseppe Genghi, tra le altre approvazioni c’è stata anche quella della nomina di V.ce Presidente Matteo Beso per il periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2018.

Un invito è stato rivolto oltre alle Associazioni presenti anche alla cittadinanza, di partecipare ogni prima domenica del mese nella favolosa Cripta del Monumento al Marinaio di Brindisi con inizio dalle ore 11,30 dove si celebra una S. Messa in suffragio dei caduti in mare ad opera del cappellano Don Sergio Vergari.

L’Assemblea si è conclusa dopo circa 2 ore con l’approvazione di tutti i punti all’O.d.G.