Dopo il grande successo dell’esperienza appena conclusa, l’Associazione di Categoria offre una ulteriore opportunità a quanti vorranno partecipare al nuovo percorso formativo a numero chiuso per pizzaiolo di base. Il corso della durata di 50 ore, proposto da Confartigianato, è finalizzato a fornire ai partecipanti un approccio significativo ad un mestiere molto richiesto in un settore che, fortunatamente, non conosce crisi e che, anzi, rappresenta una possibile fonte di guadagno stagionale.

I corsisti frequenteranno le varie lezioni apprendendo basi teoriche e pratiche per una carriera professionale nel settore della ristorazione; un cammino su tutti gli aspetti della pizza, tenuto da un professionista come il maestro pizzaiolo Fabio Simmini con alle spalle anni di esperienza di insegnamento, nonchè titolare di Pizza & Sfizi, in viale Francia, nel rione Bozzano di Brindisi, dove si svolge l’intera sezione pratica del percorso di formazione. Al termine il corsista sosterrà un esame pratico e riceverà un attestato di partecipazione.

Realizzare un’ottima pizza, infatti, non è così scontato; saper dosare gli ingredienti al meglio, mixarli perfettamente e poi effettuare cotture a puntino sono passaggi obbligati, dettati da una storicità che da questo punto di vista risponde a regole fondamentali per ottenere quel gusto tanto ricercato.

Il corso base per pizzaiolo viene quindi riproposto da Confartigianato Brindisi nella consapevolezza di poter offrire opportunità legate alla continua richiesta di manodopera da parte dei ristoratori a livello ragionale ed internazionale, una ricerca continua e spasmodica di pizzaioli in grado di riportare odori, sapori e valori che l’alimento tradizionale targato Italia porta con se.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0831/096490 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00