La Happy Casa Brindisi comunica di aver rinnovato la partnership con ‘Francesco Lavermicocca Arredamenti Srl’, leader nel barese e in Puglia per la progettazione, arredamento e fornitura di macchinari e attrezzature per le attività commerciali.

Una partnership virtuosa cominciata lo scorso anno, impreziosita dalla realizzazione dello spogliatoio NBB. La grande novità della prossima stagione saranno le nuove panchine biancoazzurre brandizzate con sedute personalizzate. L’inaugurazione sarà pubblica in occasione della conferenza di venerdì pomeriggio alle ore 17:30 al termine della quale verrà presentato ufficialmente alla stampa e alla città il progetto ultimato.

Il team di Francesco Lavermicocca Arredamenti, con sede a Capurso, è estremamente qualificato e professionale. La diversità delle competenze e l’esperienza collettiva della squadra garantisce che ogni aspetto dell’attività diventi un risultato impeccabile. Gli arredi sono costruiti all’interno del laboratorio, artigianalmente, con materiali pregiati e di qualità. Tutti gli spazi sono creati nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti. La realizzazione dell’intera progettazione è sartoriale, in linea con la tradizione, i materiali rigorosamente Made in Italy, che rispettano la cura dell’ambiente e al contempo le scelte strategiche di ogni cliente, avvalendosi di tecnologie d’avanguardia senza dimenticare la qualità, l’artigianalità e la tradizione.

Appuntamento alla conferenza stampa di venerdì pomeriggio alle ore 17:30 presso la sala stampa ‘Antonio Corlianò’ del Palasport “Elio Pentassuglia”.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi