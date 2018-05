L’obesità è una patologia che rappresenta ormai un grave problema sociosanitario.

E’ indispensabile attuare efficaci percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che possano soddisfare le necessità dei pazienti obesi. Negli ultimi anni vengono utilizzate con successo nuove strategie terapeutiche sia dietetiche che farmacologiche. Maggiore probabilità di successo viene ottenuta con la chirurgia bariatrica in pazienti selezionati con notevole calo ponderale e miglioramento degli aspetti metabolici, del sistema cardiovascolare e della qualità della vita dell’obeso anche in termini psichici. Tale metodica chirurgica viene attuata con efficacia terapeutica nell’Ospedale di Brindisi, come dai risultati ottenuti nell’ultimo anno, con selezione, reclutamento, gestione e follow-up dei pazienti da parte dell’Endocrinologia e Nutrizione clinica ed il trattamento chirurgico bariatrico in Chirurgia generale nello stesso presidio Ospedaliero di Brindisi.

Il 12 maggio 2018 , presso la Sala convegni dell’autorità portuale di Brindisi, si svolgerà il corso di aggiornamento “OBESITA’- Nuovi scenari terapeutici dalla dieta alla chirurgia bariatrica”

Questo evento è stato organizzato dal dott. Antonio Caretto , Direttore dell’UO di Endocrinologia, Malattie Metaboliche, Dietetica e nutrizione clinica e dal dott.Giuseppe Manca, Direttore della UOC di Chirurgia generale dell’Ospedale Perrino di Brindisi

Il corso focalizza numerosi aspetti dell’obesità che vanno da quelli epidemiologici, ai Percorsi diagnostico-terapeutici, alla dietoterapia, alla farmacoterapia, alle indicazioni e problematiche del trattamento chirurgico dell’obesità.