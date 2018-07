L’Officina delle Idee è una neonata Associazione Culturale presente nella città di Latiano.

Detta Associazione è stata fortemente voluta, studiata e infine creata da giovani ragazzi, di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, residenti a Latiano. L’idea di questi giovani appassionati di cultura e tradizione pugliese è quella di creare Eventi, atti a valorizzare il territorio e le sue mille risorse.

L’Associazione culturale – Officina delle Idee, presenta il tanto atteso “Latiano food festival”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Latiano si svolgerà nei giorni 14 e 15 luglio, dalle ore 20:30, presso il Piazzale dei Musei in via Alcide De Gasperi, Latiano (BR).

Durante la serata, saranno presenti vari stand che rappresentano la tradizione eno-gastronomica pugliese. Dalla pasta fresca alla carne alla brace, dai prodotti caseari alle fritture tipiche dell’alto Salento, il tutto accompagnato da vini locali e birre artigianali.

Le serate verranno animate da gruppi musicali locali:

• il 14 luglio, in apertura, si esibiranno i “Cool Plecs” e a seguire la famosa “Orchestra Mancina”;

• il 15 luglio, saranno presenti i “Let The Music Disco Rock”.

Per condire il tutto, numerosi artisti di strada incanteranno gli ospiti con acrobazie e spettacoli vari.

Per maggiori informazioni

consultate i siti Facebook e Istagram “Officina delle Idee”

E-mail: officinadelleidee2018@gmail.com