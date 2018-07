Continua attivamente il mercato dell’Olympique Ostuni, che dopo aver sistemato porta e difesa, punta a rinforzare il reparto avanzato, e ad affiancare un’altra freccia a quelle già in rosa; la società ha infatti trovato l’accordo, e messo a disposizione di mister Basile, Marco Solidoro, giocatore conosciutissimo nel panorama del futsal pugliese.

Una carriera iniziata nel 2009 dalle giovanili, che ha portato Marco fino alla seria A2 della passata stagione a Noicattaro , passando per tappe importanti come Cisternino e Locorotondo, dove, sempre agli ordini di mister Basile ha vinto il massimo campionato regionale, ovvero quella C1 con cui quest’anno tornerà a misurarsi.

Solidoro è un laterale veloce, che all’occorrenza può giocare anche da pivot, se il mister avrà bisogno di far rifiatare chi è già in campo, sicuramente un bel giocatore per la rosa gialloblù. Motivo di soddisfazione per il Presidente, e per la società tutta, oltre all’aver aggiunto un altro tassello al mosaico Olympique per la prossima stagione, è quello di trovarsi decisamente a buon punto nella definizione del roster, considerando che manca ancora più di un mese all’inizio della preparazione, e quindi potendo lavorare con calma alla definizione degli ultimi ingaggi.

Ufficio Stampa e Comunicazione Olympique Ostuni