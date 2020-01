Oggi giovedì 30 gennaio alle 21 al Teatro Comunale di Ceglie Messapica per la stagione del Comune di Ceglie Messapica e Teatro Pubblico Pugliese: Renzo Rubino e Raffaele Casarano in LUCIO – Omaggio a Lucio Dalla.

Il cantautore pugliese Renzo Rubino, accompagnato dal sassofono di Raffaele Casarano, in una serata emozionante in ricordo di Lucio Dalla. Renzo Rubino parla di sé e delle sue passioni, dalla musica di Dalla al cinema, per il concerto-omaggio al cantautore bolognese, insieme al jazzista Raffaele Casarano: solo voce, piano e sax.

Renzo Rubino e Raffaele Casarano celebreranno dunque un omaggio con un riarrangiamento tutto personale delle poesie fatte musica che sono ormai colonna sonora e l’eredità che ha lasciato il grande cantautore bolognese.

INFO

Comune di Ceglie Messapica

Teatro Comunale

Via San Rocco 1 – Ceglie Messapica

Info e prenotazioni: 389.2656069 –