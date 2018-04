Conclusa la prima parte di incontri e di confronto con i cittadini della Campagna “Carovigno Riparte da Te” del Candidato Sindaco Massimo Lanzilotti per la definizione del Programma Elettorale. Il resoconto degli incontri sarà presentato Venerdì 04 maggio alle ore 20,00 in Piazza.

Con l’incontro di martedì sera con gli operatori agricoli del comune di Carovigno, si è conclusa la prima parte della Campagna di confronto con i cittadini “Carovigno Riparte da te” del Candidato Sindaco Massimo Lanzilotti per la definizione del Programma Elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. Dodici incontri in venti giorni, Sindacati e i CAAF, Associazioni Sportive, tecnici, operatori della scuola, artigiani, commercianti, medici, associazioni culturali, dipendenti comunali, giovani, agricoltori, incontri densi e molto positivi, per disegnare insieme il futuro della Città.

“Voglio innanzitutto ringraziare quanti hanno accettato il nostro invito e in queste serate hanno voluto confrontarsi sul futuro della nostra città. Una partecipazione che sinceramente è andata oltre ogni piu’ rosea aspettativa, per le presenze e i preziosi contributi di idee che sono stati portati alla nostra attenzione: Lavoro, sviluppo del territorio, servizi ai cittadini, tributi locali, valorizzazione del ruolo delle Associazioni, il PUG, il Piano Coste, la valorizzazione delle marine, del Centro Storico e del patrimonio architettonico, storico e culturale, il cimitero, il Piano del Commercio, sono stati i temi trattati insieme a tanti altri. – ha dichiarato il Candidato Sindaco Massimo Lanzilotti – Da tutti i partecipanti è emersa una gran voglia di partecipare e di voler dare il proprio contributo per far ripartire Carovigno. La nostra idea di città è proprio questa: rimettere al centro dell’attenzione della Politica e della Pubblica Amministrazione i cittadini e il nostro territorio. E’ quello di dare voce e ascolto a quanti sino ad oggi non sono stati mai considerati e messi ai margini. Questi incontri ci stanno confermando che Carovigno ha delle potenzialità in termini di competenze, capacità e capitale umano infinito, e che è compito di un Sindaco metterle in rete, ascoltarle e farle contare. Infatti quello che in queste serate abbiamo proposto, non è solo finalizzato a scrivere un programma elettorale ampio e condiviso, ma un vero e proprio metodo di governo della città.”

Ora il prossimo appuntamento è per venerdì 04 maggio alle ore 20,00 in Piazza a Carovigno dove verrà illustrato il resoconto degli incontri fatti.