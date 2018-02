Il tentativo di rapina alla Farmacia Comunale dello scorso venerdì, con il ferimento di un Carabiniere in borghese e un dipendente della stessa farmacia, ai quali va tutta la mia personale solidarietà, è solo l’ultimo grave episodio di una ormai lunga catena di atti criminosi fatti di rapine a mano armata, sparatorie, furti ed incendi di auto che in questi mesi si sono verificati in città.

Il tema della sicurezza e del diritto di tutte e tutti i cittadini di poter vivere in una comunità serena e rispettosa di tutti deve essere oggi al centro del dibattito e delle attenzioni di tutta la società brindisina.

Non esistono facili scorciatoie e semplici soluzioni: la sicurezza è infatti il risultato della cura che tutte le componenti della società pongono in essere.

Ciò che sta accadendo in Città richiama tutti noi al senso di responsabilità, alla cura della propria comunità, ognuno per il suo ruolo e per i propri compiti. Una comunità sicura è una comunità in cui ciascuno fa la sua parte, partendo dalla Politica e dalle Istituzioni.

Ritengo indispensabile che il Governo Centrale, La Regione e l’amministrazione comunale producano il massimo sforzo per mettere in campo investimenti diretti ed indiretti, stimolando ed incentivando le imprese, per creare lavoro di qualità ed opportunità in particolare per i nostri giovani.

L’amministrazione Comunale deve improntare all’etica e alla legalità il proprio agire, sostenendo la Scuola e le attività culturali, primi baluardi nel contrasto all’illegalità che si alimenta non solo dal degrado materiale ma anche dal degrado culturale e sociale. Così come prioritaria deve essere l’attenzione e lo sviluppo di un welfare inclusivo attento ai fenomeni di emarginazione, in grado anche di sostenere le indispensabili azioni del volontariato e di quel mondo laico e cattolico che con grandi difficoltà oggi si fa carico spesso dell’assenza delle Istituzioni.

E poi come giustamente sottolinea il Forum Ambiente, Salute e Sviluppo nella nota di qualche giorno fa, occorre una intensificazione nel controllo anche fisico del nostro territorio da parte delle Forze dell’Ordine, che già tantissimo stanno realizzando colpiti anch’essi da tagli negli organici e nei mezzi, che restituirebbe anche un senso di fiducia e tranquillità che molti nostri concittadini hanno perso. Azione anche indispensabile per sostenere le attività economiche, a partire dal commercio, poste in seria difficoltà dall’allarmante numero di atti criminosi.

In definitiva il mio vuole essere un richiamo, come ho già espresso, al senso di responsabilità di tutti, a partire dalla politica che ha il dovere di guidare una comunità, proporre soluzioni e coordinare e sostenere le azioni di tutti.

Riccardo Rossi

Candidato Sindaco per Brindisi Bene Comune, Partito Democratico , Liberi e Uguali.