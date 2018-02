“Radiologia, le prenotazioni sono ancora bloccate e l’ambulatorio di reumatologia è ancora chiuso”: è questo l’oggetto di una lettera aperta inviata da Pancrazio Tedesco, R.S.U. aziendale e Resp. Area sud FP CGIL, al Direttore Generale ASL BR ed al Dirett. Medico F.F. P.O. Perrino/San Pietro V.co.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

Ancora ad oggi nell’ospedale di San Pietro Vernotico le agende per gli utenti esterni per gli esami ecografici e radiologici sono chiuse. Infatti , pur avendo sollecitato con nostra nota in data 13 Gennaio u.s. dove denunciavamo questo disservizio, il Management non ha preso alcun provvedimento in merito.



Come se non bastasse , per conto del Dr Antonino Laspada Direttore Sanitario facente funzione è stato emanato un comunicato stampa in data 23 gennaio u.s. dove dichiarava:” La Asl assicura: “Dall’1 febbraio riapre l’ambulatorio di Reumatologia”. La Asl di Brindisi fa sapere alle persone che utilizzano l’ambulatorio di Reumatologia dell’ospedale Melli di San Pietro Vernotico, momentanemante chiuso come segnalato dagli stessi pazienti a BrindisiReport, che la situazione sarà presto risolta. La stessa direzione comunica infatti che, con contratto di lavoro sottoscritto da tempo, a far data dall’1 febbraio 2018 prenderà servizio una unità medica, specialista in Reumatologia, al fine di assicurarne la continuità operativa. “Si segnala, altresì, che, in linea con una mirata programmazione sanitaria, sono in itinere le procedure sia per il potenziamento delle ore di specialistica ambulatoriale per la branca di Reumatologia, sia per l’implementazione delle prestazioni di radiologia per esterni…………..!!!!

Dopo il suddetto comunicato, le agende per quanto riguarda la radiologia sono state riaperte il 5 febbraio, per essere nuovamente chiuse il 9 febbraio!!!!! Per l’ambulatorio di reumatologia invece il silenzio assoluto.

Lo stesso Direttore sanitario ci deve dire quale modello organizzativo viene usato all’interno del servizio di radiologia del PTA del N.Melli? Come mai i Medici della Senologia (tre) comunicano, per conto della Resp. dell’U.O.S. di senologia, che sono stati assunti esclusivamente per tale unità e non intendono fare esami radiologici per gli utenti esterni? Come mai gli stessi svolgono turni sia di pronta disponibilità che turno lavorativo ordinario presso la radiologia del Perrino?

Perche’ , come accade molto spesso, i pazienti che accedono al PPIT di san Pietro V.co per un trauma devono attendere ore prima che l’esame sia refertato dal medico radiologo che sta al Perrino (oberato di lavoro !!!!!) mentre i medici in “forza” alla senologia presenti si rifiutano di refertare???

Per tuti i motivi appena elencati, con la presente CHIEDIAMO l’immediata risoluzione del problema e ci rendiamo disponibili per un incontro, al fine di valutare insieme eventuali soluzioni che tutelino il diritto dei pazienti al regolare accesso alle cure, senza essere soggetti a spostamenti o a lunghe liste di attesa.

In attesa di un sollecito riscontro, cordiali saluti.

L’R.S.U. aziendale e Resp. Area sud FP CGIL

Pancrazio Tedesco