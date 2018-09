Dichiarazione di Giuseppe Romano, Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia

“La Giunta regionale pugliese ha deliberato l’elenco degli enti formatori che potranno organizzare i corsi per operatori socio-sanitari. Di tale elenco non faranno parte alcuni enti che, pur risultando idonei, non potranno ottenere alcun finanziamento.

Per questo motivo, chiederò al Presidente Emiliano, anche nella sua veste di Assessore alla Sanità, di consentire agli enti ‘esclusi’ di poter comunque essere autorizzati a svolgere i corsi, sia pure a pagamento e senza alcun contributo da parte della Regione. Il tutto, anche in considerazione del fatto che nella nostra regione operano enti formatori provenienti da altre regioni italiane. Ritengo sia una decisione giusta che andrebbe incontro alle esigenze di realtà imprenditoriali e formative nate e sviluppatesi nelle nostre province.”