I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne del luogo per minaccia resistenza a pubblico ufficiale e detenzione al fine di spaccio di stupefacente. I militari operanti presentatisi nell’appartamento dei due fratelli per effettuare una perquisizione sono stati ostacolati in tutti i modi sia dall’arrestato che dal congiunto per farli desistere dall’effettuare l’attività di ricerca, che comunque hanno espletato con l’ausilio di rinforzi. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati alcuni grammi di marijuana suddivisi in dosi e un bilancino di precisione. Nella circostanza è stato deferito in stato di libertà in concorso per gli stessi reati il fratello 21enne. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato rimesso in libertà ai sensi dell’art.121 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.