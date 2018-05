Si è svolta nella serata di ieri ad Ostuni, presso il supermercato “Despar” di via Armando Diaz, una raccolta alimentare organizzata da CasaPound Italia, in favore delle famiglie italiane in difficoltà. L’iniziativa è stata accolta con forte spirito solidaristico da parte dei cittadini, che hanno contribuito con estrema generosità donando molti beni di prima necessità.

“Sono ormai mesi che CasaPound Italia organizza queste raccolte alimentari nel territorio brindisino al fine di aiutare molte famiglie strozzate dalla crisi e dimenticate dalle istituzioni”, si legge nella nota diffusa dal movimento. “L’ultima raccolta – si legge ancora – svoltasi nella serata di ieri ha registrato la generosa partecipazione di molti cittadini e presto procederemo alla distribuzione dei beni raccolti”.

“L’ immobilità economica e la scarsa occupazione che contraddistinguono la provincia stanno fortemente colpendo la popolazione e sempre più famiglie italiane incontrano serie difficoltà persino a mettere un piatto a tavola ogni giorno, pertanto – conclude la nota di Cpi – continueremo ad organizzare raccolte alimentari per dare un aiuto concreto ai nostri concittadini più bisognosi”.

