Dopo la fortunata Pasquetta, che ha visto riversarsi per le strade ostunesi migliaia di persone, si replica il successo di Ostuni Street Music durante i prossimi giorni di festa e la musica torna a pervadere piazze e vicoli del centro storico della Città bianca. Quattro le formazioni musicali che si esibiranno per allietare le giornate del 25 aprile e del 1° maggio degli ostunesi, dei turisti in vacanza e dei visitatori provenienti dai paesi limitrofi.

Saranno gli Italyan Style ad aprire letteralmente le danze con un concerto tutto da ballare, che si terrà a partire dalle ore 15 presso la scalinata di Piazza Mons. Antelmi. La band ama divertire il pubblico con i più grandi successi della musica italiana, presentando un repertorio assolutamente coinvolgente. Il live degli Italyan Style si ripeterà alle ore 17.

Tra Piazza della Libertà e Corso Vittorio Emanuele II, alle ore 17 e alle ore 18.30, si esibiranno gli N-Joy, il quartetto di musicisti molfettesi, apprezzato anche a livello internazionale, che proporrà in chiave pop-R&B, un repertorio di cover attinte ai generi più disparati.

Piazza della Libertà sarà il palcoscenico della trascinante Orchestra Mancina, che si esibirà, con brevi intervalli, dalle ore 19 alle ore 21. Un’onda anomala è pronta a pervadere di musica la principale piazza cittadina, con la band che fa del coinvolgimento e dell’interazione con il pubblico il proprio punto di forza, proponendo brani noti e meno noti, attinti al repertorio della musica italiana, arrangiati appunto in chiave “mancina”.

Lungo Via Cattedrale, dalle ore 16 alle ore 18.30, si esibirà la band dei MasterPlan8, pronta a portare il suo pubblico a spasso, tra passato e presente, tra i brani più famosi di ieri e oggi, riproponendo interessanti hit che spaziano dai Coldplay ai Verve, dai Radiohead agli Oasis, in un lungo e intenso concerto.

«Nell’ottica di ripetere il successo registrato a Pasquetta – dichiara l’assessore al Turismo e alla Cultura Vittori Carparelli – abbiamo pensato di giocare nuovamente la carta vincente di Ostuni Street Music per puntare a invogliare vacanzieri e residenti nei comuni limitrofi a trascorrere le prossime due giornate di festa nella Città bianca»

Nei prossimi due giorni di festa (25 aprile e 1° maggio) torna anche Zagaredde, l’esposizione di pezzi d’antiquariato, artigianato locale ed etnico e tanto altro, che si terrà a partire dalle ore 9 per tutta la giornata presso il Chiostro di Palazzo San Francesco, Piazza della Libertà e contemporaneamente nella consueta cornice della Villa Comunale “Sandro Pertini”.