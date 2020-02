Ottimi risultati ottenuti dagli atleti del Circolo della Scherma Brindisi del maestro Antonio Muraglia, nella seconda prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi svoltasi a Foggia sabato 01 febbraio 2020.

Nella categoria Bambine fioretto, Sara Tessari ha sfiorato l’ingresso in finale in un entusiasmante assalto perso 9/8 allo scadere del tempo massimo e si è piazzata al terzo posto bissando così il risultato già ottenuto nella prima prova interregionale, ottenendo inoltre il pass per la partecipazione al Campionato Nazionale che si terra dal 13 al 19 Maggio a Riccione.

Nella categoria Ragazzi/Allievi fioretto maschile, terzo posto conquistato da Francesco Corsa anch’esso qualificatosi per il Campionato Italiano.

Nella categoria Ragazze/Allieve il Circolo ha piazzato nella finale ad otto ben quattro atlete; Federica Di Giorgio ha ottenuto il terzo posto, Alice Tessari il sesto posto, Silvia Simone il settimo posto e Martina Cavaliere l’ottavo posto.

Gennaro Ottieri ,nella prova preagonistica Prime Lame,si è distinto per l’ottima qualità schermistica dimostrata.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto dai miei allievi, dice il maestro Antonio Muraglia, che in continuità con quelli conseguiti nella prima prova, hanno tutti ottenuto il pass per la partecipazione al Campionato Italiano di Riccione nel mese di maggio”.

I prossimi appuntamenti vedranno impegnati gli atleti del Circolo nella Terza prova interregionale che si disputerà a Baronissi, nella la seconda prova del Torneo Nazionale Under 14 di Pescia in Toscana ed il Campionato Regionale che si terrà a Foggia nel mese di Aprile.

