I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato padre e figlio, PISANI Angelo e Pierfrancesco Pisani, rispettivamente 53 e 20 anni, entrambi del posto, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari a seguito di attività da cui riscontravano che il Angelo Pisani era solito gravitare nella piazza del paese, hanno iniziato ad approfondire, tanto che nella mattinata di ieri hanno individuato l’uomo nel mentre prelevava la sua autovettura per poi dirigersi presso la propria abitazione dove, ivi giunto, saliva in casa e riuscendo dopo circa 5 minuti.

Nella circostanza, l’uomo è stato fermato e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato con addosso un involucro in cellophane contenente 58,5 grammi di marijuana; la perquisizione si è estesa anche alla propria abitazione dove, nella cameretta del figlio, Pierfrancesco, è stato rinvenuto un involucro metallico contenente 7,5 grammi di marijuana, suddivisa in 5 pezzi, un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga, il tutto sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati sottoposti presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.