I rappresentanti delle sottoscritte Associazioni hanno incontrato davanti alla Fontana Tancredi Rossella Muroni, capolista di Liberi e uguali nel Collegio plurinominale di Brindisi.

Rossella Muroni, negli anni in cui è stata Direttore generale prima e presidente nazionale poi di Legambiente, ha sempre orientato l’azione associativa verso l’impegno a tutela della “bellezza”, del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale e del paesaggio in Italia.

Le nostre Associazioni da tempo caratterizzano il proprio impegno comune verso lo stesso obbiettivo ed hanno trovato Rossella Muroni estremamente sensibile in merito alla necessità di salvaguardare Fontana Tancredi dal devastante impatto che avrebbe la costruzione di un palazzo multipiano a ridosso del monumento. Rossella Muroni ha assunto il compito di rappresentare subito la posizione delle Associazioni presso il Ministero per i Beni e le attività culturale ed il turismo e di chiedere provvedimenti e non dichiarazioni generiche che risulterebbero evanescenti, tanto più in questo periodo di campagna elettorale.

Club Unesco, Fondazione Di Giulio, Italia Nostra, Legambiente, Touring Club