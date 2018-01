Sono disponibili a partire da oggi, lunedì 29 gennaio, i mini-abbonamenti per accedere alle Final Eight di Coppa Italia, in programma al Pala San Giacomo di Conversano dal 16 al 18 febbraio prossimi. I tagliandi validi per l’intera manifestazione che assegnerà il primo trofeo stagionale e che vede come detentrice del titolo proprio la Junior Fasano, hanno un costo di 10€ e sono reperibili in prevendita al Faso Cafè in piazza Ciaia, e nella palestra Zizzi tra le 18 e le 20. I biglietti per le singole giornate di gare saranno invece acquistabili al costo di 5€ esclusivamente al botteghino del palazzetto conversanese.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO