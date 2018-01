Tornerà in campo domani, sabato 20 gennaio, la Junior Fasano, che alle ore 19 ospiterà il Benevento nella palestra Zizzi nell’incontro valido per la 6^ giornata di ritorno del Girone C di Serie A. Gara importante per la formazione biancazzurra, che ha chiuso il 2017 con la sconfitta rimediata in casa del Conversano e deve necessariamente ripartire per conquistare quanto prima la matematica del secondo posto, fondamentale per l’accesso alla Poule Play-Off Scudetto ed al prossimo massimo campionato a girone unico senza ulteriori spareggi.

A disposizione del tecnico Francesco Ancona, reduce dal 1° Modulo del “2018 EHF ‘Rinck’ Convention Master Coach and Licensing Course” tenutosi a Porec in Croazia e frequentato insieme al general manager della Junior Fasano Angelo Dicarolo, anche l’ultimo arrivato Guido Riccobelli.

Arbitreranno l’incontro i sig.ri Carrino-Pellegrino, con il turno che sarà completato dalle partite Siracusa-Gaeta, Valentino Ferrara-Fondi e Noci-Conversano. Riposerà il Ragusa.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO