Continua anche nel prossimo weekend il progetto di educazione ambientale “PARCHI IN FESTA – FESTIVAL DEL MONDO DELLA NATURA” nelle aree naturali protette brindisine, redatto dal Servizio parchi ed Aree naturali protette del Comune di Brindisi, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Cooperativa Thalassia.

PARCHI IN FESTA è una iniziativa rivolta a far conoscere e vivere i beni naturali presenti sul territorio brindisino attraverso attività che possano coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, per far nascere, rinascere e crescere nel cittadino la volontà di vivere e tutelare le aree verdi presenti.

Escursioni sul campo, incontri a scuola, attività a piedi o in bicicletta, osservazione del cielo, poesia, natura e spettacoli. Tutte le attività saranno a TITOLO GRATUITO.

Questo il programma del weekend:

DOMENICA 7 OTTOBRE – RISERVA NATURALE BOSCO DI CERANO

DALLE 9.30 AL POMERIGGIO

Escursioni, laboratori e spettacoli per vivere pienamente il bosco, nella sua bellezza e nei suoi segreti più profondi.

Dal mattino e per tutto l’arco della giornata, accompagnati dagli animatori ambientali della Cooperativa Thalassia, potremo scegliere come vivere il bosco, con tante attività diverse adatte sia ai bambini che agli adulti, finalizzate a conoscere, vivere e apprezzare uno dei boschi più belli di Puglia. LE ATTIVITA’ SONO TUTTE GRATUITE

Ecco il programma della giornata:

🚲 ore 9.30 SU DUE RUOTE NEL BOSCO

Escursione in bicicletta dal bosco ai vigneti, fino a raggiungere il mare

👣 ore 9.30 e ore 15.00 A PIEDI NEL BOSCO

Passeggiata tra i profumi ed i suoni del parco

🔎 ore 10.00 e ore 15.00 ORIENTA-BOSCO

Una caccia al tesoro tra i sentieri del bosco per imparare a ritrovarsi tra i sentieri ombrosi

🔬 Dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30 I PICCOLI LABORATORI DEL BOSCO

…terra mani nasi occhi foglie fiori passi e cuore… dedicato ai bimbi che hanno voglia di sperimentare!

🎭 ore 11.30 “CONCERTO FRAGILE” UN VIAGGIO NELLA FANTASIA DEI BAMBINI

Laboratorio raccontato ber bimbi a partire dai 2 anni.

Una produzione «Casa degli Alfieri» diretta da Antonio Catalano e interpretata da Alessandra Manti e Sara Bevilacqua

🍹 ore 12.30 APERIBIMBO

Una pausa rinfrescante per i bimbi con i succhi biologici della Bottega di Naturalia Cuore Bio di Brindisi

🍷 ore 12.30 L’ANGOLO DEL VINO

Il bosco nel bicchiere, con i vini dei vitigni coltivati tutto intorno al bosco prodotti dall’azienda TORMARESCA.

📌 La giornata rientra nel progetto ” PARCHI IN FESTA – FESTIVAL DELLA NATURA NELLE AREE PROTETTE DI BRINDISI” redatto dal Servizio parchi ed Aree naturali protette del Comune di Brindisi, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Cooperativa Thalassia, e si svolgerà nel territorio della Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano.

Tutte le attività rientranti nel progetto Parchi in Festa sono GRATUITE e con prenotazione. Le attività del progetto proseguiranno ogni weekend di Ottobre e termineranno con la festa finale nel Centro di Brindisi prevista per il giorno 28 ottobre.

Per tutte le informazioni e le prenotazioni, sono a disposizione i contatti della segreteria di progetto della Cooperativa Thalassia:

Tel: 331/9277579, MAIL: info@cooperativathalassia.it, Facebook: Thalassia Coop