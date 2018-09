Continua anche nel prossimo weekend il progetto di educazione ambientale “PARCHI IN FESTA – FESTIVAL DEL MONDO DELLA NATURA” nelle aree naturali protette brindisine, redatto dal Servizio parchi ed Aree naturali protette del Comune di Brindisi, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Cooperativa Thalassia.

PARCHI IN FESTA è una iniziativa rivolta a far conoscere e vivere i beni naturali presenti sul territorio brindisino attraverso attività che possano coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi, per far nascere, rinascere e crescere nel cittadino la volontà di vivere e tutelare le aree verdi presenti.

Escursioni sul campo, incontri a scuola, attività a piedi o in bicicletta, osservazione del cielo, poesia, natura e spettacoli. Tutte le attività saranno a TITOLO GRATUITO.

Questo il programma del weekend:

– Sabato 29 settembre, alle ore 9.00, SU DUE RUOTE NEL PARCO nella Riserva naturale Regionale del Bosco di Cerano. Bike trekking tra bosco e vigneti, …la bicicletta sarà il mezzo ideale per scoprire un territorio ricco di bellezza e particolarità, che va dal bosco al mare passando per i vigneti che sono protagonisti per eccellenza di questa stagione.

– ATTIVITA’ GRATUITA ADATTA AI BAMBINI.

– Sabato 29 settembre, alle ore 9.00, MICROESPLORAZIONE nella Riserva naturale Regionale del Bosco di Cerano. … dalla scoperta delle erbe spontanee agli abitanti delle tane nascoste… una microesplorazione nel folto del bosco per raccontare di piccole ali e mille zampette, foglie cadute e fiori del sottobosco. ATTIVITA’ GRATUITA ADATTA AI BAMBINI

– Domenica 30 settembre, alle ore 9.00, SU DUE RUOTE NEL PARCO nel Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa. … con il vento tra i capelli e le ali sotto i piedi, un bike trekking di attraversamento del territorio per conoscerlo fino in fondo senza limiti di tempo e di spazio, in piena sostenibilità ambientale. ATTIVITA’ GRATUITA ADATTA AI BAMBINI

– Domenica 30 settembre, alle ore 20.00, CON LA TESTA TRA LE STELLE nel Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa. Una passeggiata astronomica, un viaggio cosmico da fare stando con il naso all’insù, per perdersi nelle vie nascoste tra le stelle. Il racconto dell’astrofilo Cosimo Galasso ci porterà a conoscere i segreti del cielo, le leggende legate agli astri, le meraviglie e le suggestioni, regalandoci una visione del cielo affascinante e romantica. ATTIVITA’ GRATUITA ADATTA AI BAMBINI

Le attività del progetto proseguiranno ogni weekend di Settembre ed Ottobre e termineranno con la festa finale nel Centro di Brindisi, secondo il seguente calendario diviso per aree: