La rassegna FEMALE TOUCH, dedicata alle professioniste del cinema e dell’audiovisivo, è un progetto ideato e realizzato dall’associazione Blue Desk che per la prima volta approda in Puglia grazie al prezioso finanziamento di Apulia Film Commission e il sostegno del Comune di Mesagne.

Sotto le stelle, nella magia dell’atrio del Castello di Mesagne, si incroceranno 5 pellicole di qualità e 5 incontri con alcune delle eccellenze del cinema per approfondire con il pubblico l’aspetto del lavoro delle donne nell’audiovisivo. Non solo attrici o registe, ma tutte le figure che compongono la macchina cinema, un excursus dall’interno su quello che è il lavoro di creazione nelle diverse fasi di un film e su come il femminile interviene sull’opera.

“Female Touch” nasce a Roma nel 2016 vincendo il Bando per il sostegno all’Audiovisivo della Regione Lazio e tra le numerose ospiti delle prime due edizioni ha visto Eleonora Danco, Laura Della Colli, Fiorella Infascelli, Marta Donzelli, Lucia Mascino e Doriana Leondeff.

La rassegna a Mesagne avrà la peculiarità di avere come ospiti professioniste pugliesi, che vivono e lavorano in Puglia o altrove in Italia: l’attrice Anna Ferruzzo, la casting director Teresa Monaco, la scenografa Sabrina Balestra e la sceneggiatrice Antonella Gaeta.



L’ultima serata, per la chiusura, la rassegna si accorderà all’eccezionale esposizione delle opere di Picasso all’interno del castello e sarà invitata a parlare dell’artista la storica dell’arte Anna Maria Panzera dopo la proiezione del documentario di Luciano Emmer ‘Picasso a Vallauris’ del 1953.

“Female Touch” assumerà così il senso di continuum ideale della mostra ‘L’altra metà del cielo’: dalle donne che hanno ispirato l’arte del genio all’arte delle donne nell’audiovisivo.

La rassegna “Female Touch” è prodotta da Apulia Film Commission e finanziata da Regione Puglia e Unione Europea attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, in coerenza con il P.O.R. Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’iniziativa “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia”.



PROGRAMMA:

– 10 Luglio ore 21.00

MARPICCOLO di A. De Robilant

A seguire incontro con Anna Ferruzzo – Attrice

– 11 Luglio ore 21.00

E’ STATO IL FIGLIO di D.Ciprì

A seguire incontro con Teresa Monaco – Casting Director

– 12 Luglio ore 21.00

LA VITA IN COMUNE di E. Winspeare

A seguire incontro con Sabrina Balestra – Scenografa

– 13 Luglio ore 21.00

LA NAVE DOLCE di D. Vicari

A seguire incontro con Antonella Gaeta – Sceneggiatrice

– 14 Luglio ore 21.00

PICASSO A VALLAURIS di L. Emmer

A seguire incontro con Anna Maria Panzera – Storica dell’Arte

Dal 10 al 14 luglio 2018 Mesagne (BR) Ingresso Libero

Una produzione Blue Desk, a cura di Floriana Pinto

Finanziata da Apulia Film Commission col sostegno del Comune di Mesagne

Media Partner: La Manovella

Blue Desk Associazione Culturale – Via O. Coclite, 5 00181 Roma www.bluedesk.it