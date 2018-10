A partire dall’1 ottobre 2018 anche nella città di Brindisi è partito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Per la prima volta l’Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie che dimorano abitualmente sul territorio italiano, ma ogni anno un campione di esse: circa un milione e 400 mila famiglie, residenti in 2.800 comuni italiani.

Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.

Il Comune di Brindisi è fra quelli coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente (dal 2018 fino al 2021) che si svolgeranno nel quarto trimestre di ciascun anno.

Il disegno di rilevazione si articola in due differenti indagini campionarie periodiche, denominate rispettivamente A e L.

La A è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le unità che fanno riferimento al campo di osservazione del Censimento e che sono presenti all’interno delle aree di rilevazione campionate. La rilevazione prevede l’utilizzo della sola tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), pertanto le famiglie saranno intervistate da un rilevatore munito di dispositivo mobile (tablet).

Nel 2018, per il Comune di Brindisi la stima del numero di famiglie che saranno coinvolte nell’indagine A è pari a 1.053. Le famiglie brindisine inserite nel campione riceveranno la visita dei rilevatori Istat, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, a partire dal 13 ottobre 2018 e sino al 12 novembre 2018.

Per la rilevazione L il campione è costituito dalle famiglie estratte su base anagrafica.

Nel 2018, per il Comune di Brindisi la stima del numero di famiglie che saranno intervistate per l’indagine L è pari a 1.435. Le famiglie brindisine che hanno ricevuto la comunicazione dell’Istat per l’inserimento nel campione possono, a partire dall’8 ottobre 2018, usufruire della modalità di compilazione on-line direttamente da casa, oppure chiamando il numero verde Istat 800 811 177 oppure recarsi presso il Centro comunale di Rilevazione (CCR) predisposto dal Comune di Brindisi presso Palazzo di Città ed operativo dal lunedì al venerdì, al mattino, dalle ore 9 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18. Il CCR è aperto alle famiglie inserite nel campione di rilevazione anche il sabato mattina dalle ore 8 alle ore 12.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:

Comune di Brindisi – Ufficio Statistica

Ufficio Comunale di Censimento

Piazza G. Matteotti, 1

Tel. 0831229625 – 0831229408 – 0831229462

e-mail

ufficio.statistica@comune.brindisi.it

mevoli@comune.brindisi.it

www.istat.it