Lunedì 2 Aprile, a partire dalle ore 9.30, il Parco Rupestre propone una Pasquetta all’insegna della storia, natura ed antichi mestieri e saperi in un “viaggio” a ritroso nel Medioevo.

Durante questa giornata ci saranno attività in grado di offrire ai visitatori delle esperienze che spaziano da escursioni, a laboratori esperienziali e dimostrazioni di antichi mestieri.

Dopo la piacevole escursione guidata a cura degli operatori archeologi e storici dell’arte del parco, i visitatori potranno partecipare al laboratorio per l’autoproduzione del sapone scoprendone metodi e tecniche di realizzazione, e al nuovo laboratorio sulla produzione di candele naturali, realizzate con la cera d’api. Durante le attività ciascun partecipante potrà realizzare così il proprio sapone e candela da portare a casa come piacevole “souvenir” della giornata.



All’interno del parco ci saranno infine anche i rievocatori storici della Compagnia d’arme Stratos di Bari che in tutta sicurezza effettueranno delle dimostrazioni sull’uso dell’arco storico nel Medioevo, facendo mettere alla prova anche i visitatori della giornata.

Il Parco Rupestre Lama d’Antico ospita uno dei più suggestivi insediamenti rupestri della Puglia. Al suo interno i visitatori potranno esplorare le diverse strutture che dovevano far parte del villaggio (X-XIV secolo d.C.), tra le quali le grotte abitazioni e quelle adibite alle attività produttive, ed infine la maestosa chiesa di Lama d’Antico interamente scavata nella roccia e riccamente decorata da affreschi di XIII secolo.

Il percorso è inoltre caratterizzato da un incantevole paesaggio naturale animato da ulivi secolari, un carrubo pluricentenario e dalla fiorente macchia mediterranea.



Per partecipare a questa speciale e ricca iniziativa, sono previsti diversi “pacchetti”, modulati in base alle attività programmate per l’occasione:

ingresso + escursione guidata + laboratori = 15 € a persona (*ridotto 7 €);

ingresso + escursione guidata = 10 € a persona (*ridotto 5 €);

ingresso + laboratori = 10 € a persona (*ridotto 5 €)

Le riduzioni sono previste per ragazzi di età compresa tra 11 e 15 anni, mentre sono gratuite per bambini fino ai 10 anni.

Per motivi organizzativi i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria, chiamare ai 329.4940098 /

340.6010488 / 328.3597517, oppure scrivere a: info@lamadantico.it