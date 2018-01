Ultima gara d’andata che ha il sapore amaro per la Damiano Spina Oria che cede nella gara interna contro Triggiano per 3-0. Un match senza storia per quel che riguarda il punteggio. Anche se nel secondo set qualcosa è andato storto in casa brindisina più del solito. C’è un filo unico che lega i tre parziali. Partita giocata male in tutti i fondamentali, dove Oria non si è espressa bene in ricezione ed attacco. Era una gara in cui bisognava forzare in battuta ma è accaduto a tratti, con le centrali e le bande del Triggiano hanno avuto la possibilità di colpire e mettere palla a terra, in alcuni tratti, con facilità. Nel primo set, in alcuni tratti, Oria sembrava poter tenere testa alla formazione di Triggiano ma le baresi allungano e chiudono 25-17. Nel secondo set, invece, la Damiano Spina avanza sul 16-13. Sembra essere pronta a dare lo scatto decisivo per impattare ma, invece, Triggiano recupera i 3 punti e soprassa andando sul 19-16. Chiudendo, poi, a proprio favore il set per 25-20. Nel terzo set, invece, Damiano Spina che non riesce a contrastare una Pvg che se ne va e chiude 25-12 contro una squadra che sembrava quasi spenta da quanto accaduto nei primi due parziali. Una battuta d’arresto, un passo indietro su cui riflettere. Il 3 febbraio si tornerà in campo fuori casa contro Cave. Si vira a quota 20, con 5 punti di vantaggio sulla zona rossa, a meno 8 dalla Pvg che apre la zona playoff del campionato di B2 girone H.

TABELLINO

DAMIANO SPINA ORIA-PVG BARI 0-3 (parz.li 17-25, 20-25, 12-25)

Damiano Spina Oria: Zanzarelli ne, Diviggiano, Zingarello ne, Cozzetto ne, Casalino 6, Scaglioso 4, Bozzetto, Valente 0, Leone 4, Benefico 9, Panza 3, Limonta 0, Galiulo 4. All. Acquaviva

Pvg Bari: Romanazzi ne, Lattanzio 10, Cariello 6, Cillo ne, Liguori 12, Piemontese 11, Minervini, Nuovo ne, Alfieri 3, Labianca 10, Marasco 0. All. Sarcinella

Arbitri: Giovanni Di Scipio e Michele Lotito

Francesco Friuli – Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria