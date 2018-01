Alba movimentata sulla Strada Statale Brindisi-Lecce dove un commando di malviventi ha tentato di rapinare un furgone portavalori dell’Istituto di vigilanza della Cosmopol.

E’ accaduto lungo la carreggiata nord, nei pressi dello svincolo per Tuturano-Cerano.

Per raggiungere il loro scopo, i banditi hanno gettato sull’asfalto chiodi ferrati per circa 300 metri ma al momento di entrare in azione qualcosa è andato storto ed il commando ha dovuto desistere abbandonando sul posto una Lancia Delta nera ed un furgoncino.

Numerose auto sono rimaste danneggiate e bloccate con le gomme bucate.

Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando di Brindisi e gli agenti della Polizia Stradale che ha avviato le ricerche. Gli agenti stanno setacciando le campagne circostanza anche se alcuni testimoni avrebbero sostenuto che i malviventi sono saliti su un furgone bianco.

La circolazione in direzione nord sta subendo forti rallentamenti.