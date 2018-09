Il Partito Democratico di Brindisi, da sempre impegnato in prima linea per tutelare la qualità del servizio di integrazione scolastica, apprende con grande soddisfazione che l’amministrazione comunale e i sindacati hanno svolto nelle scorse un incontro proficuo.

E’ stato garantito dal sindaco Riccardo Rossi e della vice sindaco Rita De Vito il rispetto dell’accordo già siglato in Prefettura che assicura la tutela dei lavori accogliendo le loro richieste e, allo stesso tempo, anche l’elevata qualità del servizio reso agli studenti con disabilità.

Questo clima di condivisione degli obiettivi ha favorito finora la massima collaborazione per assicurare il servizio tutelando i diritti di tutti e su questa linea invitiamo l’amministrazione a proseguire per migliorarlo ulteriormente. Lavorare in sintonia, come hanno riconosciuto anche i rappresentanti delle associazioni sindacali, non potrà che portarci a incrementare la qualità del servizio reso agli studenti che ne hanno bisogno e alle loro famiglie.

Un plauso particolare lo rivolgiamo al Sindaco e all’assessore De Vito perché insieme hanno saputo trovare il modo di rispondere alle esigenze dei lavoratori senza mai dimenticare che la priorità era garantire agli scolari disabili un trattamento che tenesse conto dei loro bisogni.

L’anno scolastico può cominciare nel migliori dei modi per i ragazzi ed anche per le loro famiglie che finalmente possono contare su un’amministrazione comunale sana e caparbia nel conseguire gli obiettivi che si era prefissata già durante la campagna elettorale e che rappresentano un concreto impegno nei confronti dei cittadini che si sta realizzando passo dopo passo.

Partito Democratico Brindisi