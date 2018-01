“A nome personale e del Direttivo del Circolo PD esprimo piena soddisfazione e totale consenso per le scelte operate dalla Segreteria nazionale del Partito in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, dichiarando fin da ora l’impegno del nostro Gruppo dirigente a lavorare per fare eleggere alla Camera dei Deputati il concittadino Raffaele Pappadà, per confermare ancora alla Camera l’uscente On. Elisa Mariano e al Senato l’uscente Dario Stefàno, in quanto tutti candidati nei collegi elettorali che includono anche Francavilla Fontana.

Raffaele Pappadà, dirigente del nostro Circolo e Consigliere comunale uscente è, infatti, in Lista nel Collegio plurinominale della Camera dei Deputati, Puglia 2 – Lecce – Casarano – Nardò, mentre Elisa Mariano è nel Collegio uninominale della Camera dei Deputati n.12 Francavilla Fontana – Mesagne – Manduria e al secondo posto nel Collegio proporzionale Brindisi –Taranto.

Dario Stefàno è, infine, candidato nel Collegio uninominale al Senato (Lecce) e proporzionale alla Camera nel collegio Puglia 2 Lecce – Brindisi – Taranto.

Ringrazio vivamente questi Candidati così come doverosamente a nome del PD francavillese esprimo apprezzamento e profonda stima per gli Onorevoli ed i Senatori espressi dal territorio, i quali fino alla conclusione della legislatura appena conclusa hanno lavorato benissimo, creando condizioni politiche ed opportunità che meriteranno di essere sviluppate con ricadute che potranno e dovranno essere corrispondenti alle attese di futuro delle nostre comunità cittadine, in termini di coesione sociale, di sviluppo, di rilancio economico ed occupazionale in particolar modo giovanile.

Siamo pronti a partire per la nuova scommessa elettorale nazionale, dunque, che è da vincere e che consideriamo fin da ora buon viatico per l’ulteriore sfida che come Partito Democratico e comunità francavillese ci vedrà impegnati presumibilmente a maggio prossimo, per le elezioni amministrative, per confermare il nostro Candidato Sindaco Maurizio Bruno e proseguire quel lavoro molto prezioso per la nostra città, che un centrodestra rancoroso e oscurantista ha impedito, a fine novembre u.s. di portare a compimento.”

Fabio Zecchino

Segretario PD Francavilla Fontana