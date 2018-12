Grande festa a fine anno per la Pennetta Rosa, società di Taekwondo diretta dal maestro Cosimo SPINELLI. Nella rassegna che si è svolta presso la palestra della scuola “Calò”, si sono svolti gli esami per il passaggio di Kup (il grado di cintura) e conclusione della stagione agonistica 2017/2018. Tutti gli atleti chiamati in causa sono stati giudicati da una commissione composta da: Anna Maria Galizia; Alessio Schina; Bianco Guido; Teodoro Savina e Marco Stasi.

Il maestro Spinelli che ha il grado di cintura nera ottavo dan, ha eseguito le forme che gli hanno permesso di conquistare il quinto titolo italiano all’ultimo campionato e con la cinture nera 3° Dan Alessio Schina, si è esibito in varie tecniche di difesa personale. .

Tutti gli atleti sono stati premiati con la cintura, la medaglia e il relativo diploma dove si attesta il superamento degli esami per la gioia dei rispettivi genitori e conoscenti presenti alla manifestazione i quali hanno riservato elogi ed attestati di stima verso il D.T. per la sua pazienza e professionalità ad educare a questa meravigliosa disciplina sportiva ed olimpica i propri figli

Un anno sportivo che ha visto tutti gli atleti impegnati su ogni fronte, tenacia e sportività che hanno spinto questi giovani atleti ed il loro maestro a partecipare a: due campionati italiani; a sei campionati interregionali; un incontro intersociale, un corso di aggiornamento, un corso di specializzazione “Forme”; due convocazione da parte del D.T., come commissario agli esami di cintura nera e poom; olte al “17° Trofeo Ivan Ciullo”, riservato alla categoria Under 12 dove ha visto la partecipazione di 200 mini atleti.

La constatazione e che il maestro Spinelli (il primo atleta non più giovane della Federazione), da molti anni porta in alto il nome della nostra città con notevoli sacrifici da parte di tutti: Dirigenti; Tecnici, atleti e anche dei genitori dei ragazzi stessi che con notevoli sacrifici, condividono ogni attimo e ogni momento. E proprio a loro che l’Associazione ha voluto dedicare un grazie speciale perchè senza il loro apporto la stessa non esisterebbe.

L’Associazione augura a tutta la cittadinanza un Buon Natale ed un felice Anno Nuovo.