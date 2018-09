Gli anniversari vanno festeggiati, soprattutto quelli importanti e degni di essere ricordati perché frutto di un percorso meritevole di essere celebrato.

Per questo il Penny Black di Brindisi, marchio che fa parte di “Max Mara Fashion Group”, ha deciso di spegnere la sua 40esima candelina in compagnia di chi ha contribuito al successo del brand, le sue clienti top, coloro che da sempre sono le vere testimonial del brand Penny Black; donne che negli anni hanno scelto e interpretato la soluzione giusta per ogni occasione.

Outfit eleganti e al tempo stesso non impegnativi, realizzati con tessuti di qualità, dalle fantasie adeguate per trascorrere la mattinata in ufficio, per gustare uno spritz al tramonto, per partecipare ad una cerimonia, per una passeggiata sul lungomare. La scelta ideale per la donna che ama farsi notare, apprezzare e soprattutto ricordare.

A Brindisi, in realtà, si brinderà al raggiungimento di un doppio traguardo dal momento che, quest’anno, ricorre anche il 18esimo anniversario della presenza del marchio in città.

Due eventi in uno! Per questo Penny Black a Brindisi, e solo nella città adriatica, ha scelto di festeggiare in grande: una sfilata ed una cena, una collezione originale da presentare in un posto speciale.

L’evento, che si terrà il 27 e 28 settembre prossimi, è infatti il frutto della proficua collaborazione con il ristorante di alta cucina vegana “Piovono Zucchine”, realtà locale apprezzata nel panorama nazionale.

Se Elisa e Teresa cureranno i particolari della sfilata autunno inverno 2018, Annalisa e Simona proporranno piatti pensati ed abbinati ai look dalle nuova collezione.

Un lavoro di squadra, un team per Brindisi, per festeggiare Penny Black e in segno di buon auspicio per la città.