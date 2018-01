I Carabinieri della Stazione di Latiano, al termine di attività investigativa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.S., 73enne residente a Oria, pensionato. I militari, nel corso di vari servizi di osservazione protratti per alcuni giorni, hanno accertato che l’uomo, vestito con ricercatezza, a bordo di una vecchia utilitaria, ha accompagnato, in più occasioni, diverse giovani donne di nazionalità nigeriana lungo la complanare ovest di Latiano, allo scopo di farle prostituire, per poi ricondurle a casa. Nel corso della perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto due asce, due coltelli da cucina e un coltello a serramanico e, pertanto, è stato deferito per porto di armi od oggetti atti a offendere. Quanto rinvenuto unitamente all’autovettura sono stati sottoposti a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.