Non è il primo caso che si verifica, qualche giorno addietro un altro pensionato 85enne originario della provincia di Bari, probabilmente a seguito delle indicazioni sommarie ricevute, dopo una sosta in un’area di servizio, ha imboccato erroneamente la S.S. 16 contromano in direzione Nord, percorrendo qualche centinaio di metri.

È di ieri la notizia che un altro pensionato 82enne di Francavilla Fontana, alla guida della propria autovettura, si è immesso contromano sulla Strada Statale 7 da Grottaglie in direzione Brindisi. Numerosissime sono state infatti le segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Francavilla Fontana da parte degli utenti della strada che avvisavano del concreto pericolo rappresentato dall’auto che procedeva contromano.

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, dopo aver attivato i dispositivi acustici e luminosi, è riuscita con non poche difficoltà, vista anche la minore visibilità dovuta all’ora (circa le 20.30), a bloccare e mettere in sicurezza l’autovettura e il pensionato all’altezza dello svincolo della zona industriale di Francavilla.

Contestualmente, i militari hanno prestato assistenza all’uomo visibilmente spaventato per la disavventura occorsa. Allo stesso è stata ritirata la patente di guida. La circolazione stradale sulla S.S. 7 è ritornata sicura.