L’Associazione Perbrindisi, a definitiva chiusura del campionato di Promozione 2017/18, ringrazia tutte le componenti della SSD Brindisi FC che ne hanno fatto parte e che hanno contribuito in modo importante alla riuscita di questa splendida ed appassionante annata sportiva, in particolare i giocatori, veri artefici della vittoria del campionato; un saluto va a tutte le società della provincia di Lecce e Taranto che con il loro onesto impegno sportivo lo hanno reso difficile ed emozionante; un in bocca al lupo particolare va alle società della nostra provincia a partire dall’Ostuni, che ha reso interessante e mai scontata la vittoria del campionato, augurandole una pronta risalita nei campionati più consoni alla loro storia calcistica; alla società Mesagne, vincitrice meritatamente della Coppa Italia di categoria, augura di poterla rincontrare già nella prossima stagione in Eccellenza; saluta con simpatia e le augura migliori fortune alla mai doma società Carovigno; in fine da’ un , lontano anni luce dalla storia e alle ambizioni calcistiche della nostra città.

Agli sportivi brindisini fa presente che da giorni la SSD Brindisi FC, è impegnata ad organizzare nei particolari la prossima stagione agonistica, dove vuole ripetersi protagonista e vincente.