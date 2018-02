Dopo il successo della prima edizione, sono già in fermento i preparativi per la seconda edizione del Carnival party, domenica 11 febbraio alle ore 20:00, presso Masseria Viscigli (nuova gestione 2018), strada provinciale 69 km 2 Mesagne > Torre S. S., organizzato da Cabiria Circolo Arci in collaborazione con Fidas Mesagne e con la direzione artistica di Anna Rita Pinto e Adriano Radeglia.

Il tema scelto per quest’edizione è “Sanremo Story”, un modo originale per festeggiare il carnevale grazie ai partecipanti che, attraverso la cura del travestimento, rievocheranno, senza esibizioni canore, i cantanti, gli ospiti, i presentatori, le vallette e gli orchestrali che più hanno rappresentato le 68 edizioni del Festival della canzone italiana.

I più timidi che non vorranno mascherarsi né candidarsi al concorso, potranno comunque rappresentare il “pubblico Sanremese” indossando semplicemente un abito elegante.

Durante la serata che prevede una cena a buffet con bevande incluse e tanta musica da ballare selezionata da Raffaele Depalo, una giuria tecnica decreterà i tre travestimenti più fedeli ai personaggi ai quali ci si è ispirati mentre un quarto premio sarà assegnato da una giuria popolare costituita da tutti partecipanti alla festa. Info e prenotazioni al 327 4237720

Ufficio Stampa Cabiria