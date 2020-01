I Carabinieri della locale Stazione e del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno denunciato due minorenni, per accensioni ed esplosioni pericolose e danneggiamento aggravato. Nello specifico, personale dell’Istituto Scolastico Morvillo – Falcone di San Vito dei Normanni, ha contattato il 112, riferendo che ignoti poco prima avevano lanciato materiale esplodente contro la scuola, la cui deflagrazione aveva mandato in frantumi la finestra di una classe. A seguito di immediato sopralluogo e dall’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere, i militari hanno individuato i responsabili. I minorenni sono stati fermati a bordo del pullman STP sulla linea Carovigno-Cisternino. I prevenuti hanno ammesso le loro responsabilità e le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito il rinvenimento ed il sequestro di ulteriore materiale pirotecnico di varie grandezze, tra cui anche della stessa tipologia del petardo utilizzato per il danneggiamento della scuola Morvillo-Falcone.