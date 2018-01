i Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna coadiuvati dai militari della Stazione di Erchie, in Torre Santa Susanna, nel corso della notte, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di lesioni personali volontarie e resistenza a Pubblico Ufficiale, G.D.S.,30enne del luogo.

Il predetto, a seguito dell’ennesimo diverbio avuto con la madre per futili motivi, oltre ad inveire nei confronti della stessa, la spingeva facendola cadere rovinosamente al suolo, causandole un trauma contusivo al braccio sx. Nonostante la presenza dei militari intervenuti per indurlo alla ragione, l’arrestato ha perseverato con il suo comportamento anche nei loro confronti.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Brindisi.