I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli hanno tratto in arresto in flagranza di reato D.C., 45enne di Ceglie Messapica, per estorsione continuata e maltrattamenti in famiglia.

In particolare, nel tardo pomeriggio di ieri, i militari, allertati dai parenti, hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’abitazione della madre, mentre aggrediva la donna 70enne.

Le indagini, avviate a seguito di denuncia presentata dalla vittima, hanno evidenziato che l’uomo, negli ultimi cinque anni, con insulti e ripetuti episodi di violenza e minaccia, allo scopo di estorcere giornalmente somme di danaro per l’acquisto di stupefacenti, ha maltrattato l’anziana.

L’uomo al termine delle formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Brindisi.