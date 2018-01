I Carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo per maltrattamenti in famiglia.

I militari intervenuti presso l’abitazione dello stesso a seguito di richiesta di aiuto inoltrata al numero di emergenza 112, hanno interrotto l’ennesima vessazione nei confronti della convivente. La donna in sede di denuncia, ha dichiarato che tali maltrattamenti perdurano da circa quattro anni e le hanno ingenerato uno stato di ansia ed il fondato timore per la propria incolumità e per quella dei figli minori.

L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre la donna ed i minori sono stati collocati in una struttura protetta.