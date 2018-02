Alternativa Popolare è impegnata da settimane, nella città di Brindisi, nella costruzione di una coalizione di moderati capace di dialogare anche con altre forze politiche con cui condividere finalità e obiettivi di governo della città.

Una coalizione – così come emerge dai primi impegni assunti dalle forze politiche e dai movimenti che ne fanno parte – che si candida alla guida della città per rimettere in moto processi di crescita e per rendere la nostra Brindisi sempre più vivibile.

In questa contesto, riteniamo di poter proporre ai nostri alleati ed alle altre forze con cui avvieremo un dialogo nei prossimi giorni, di affidare la scelta del candidato sindaco ai cittadini attraverso il ricorso allo strumento delle “primarie”.

Si tratta di una forma avanzata di democrazia in cui crediamo fortemente e che è ben lontana dalla politica dei “nominati” che tanto viene contestata dagli elettori a livello nazionale.

Su questa nostra proposta avvieremo una fase di confronto, in maniera tale da condividerne, eventualmente, regole e modalità di svolgimento, che dovrà avvenire non prima di aver sondato ulteriori possibili alleanze politiche.

Teodoro Pierri

Coordinatore cittadino Alternativa Popolare