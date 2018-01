Il tema del disagio crescente dei malati di patologie neurodegenerative emerso nel corso dell’audizione dell’Associazione familiari malati di SLA deve interessare non solo il sottoscritto, in qualità di Presidente della Commissione Sanità, ma l’intera Regione. Dai dati emersi nel corso dell’incontro, infatti, la situazione per queste persone che versano in difficoltà è resa ancor più difficile a causa della rigidità burocratica del sistema sanitario regionale e dall’insufficiente e troppo spesso scarsa qualità dei servizi erogati dall’Assistenza Domiciliare Integrata. Di fronte a questo preoccupante contesto, politica e istituzioni non possono rimanere silenti. Trovo pertanto che sia quanto mai urgente procedere alla nomina di un Garante regionale delle persone con disabilità, un istituto questo di garanzia e pertanto legato alla conclusione del procedimento che fa capo al Segretario generale del Consiglio regionale. Ho pertanto inviato l’ennesima lettera di sollecito alla dott.ssa Gattulli affinché velocizzi lo sblocco della situazione nei termini richiesti dalla III commissione in modo tale da chiudere una vicenda a dir poco incresciosa, arrivare quanto prima all’approvazione dei tre nominativi da sottoporre al voto del Consiglio regionale e dare finalmente alla Puglia e i pugliesi il Garante regionale delle persone con disabilità.

Giuseppe Romano Art.1 – MDP

Presidente III Commissione Sanità Regione Puglia