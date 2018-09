Nel corso di un controllo congiunto dei Carabinieri forestali della Stazione di Ceglie Messapica e dei Militari dell’ Ispettorato del Lavoro di Brindisi, è stato accertato l’ abbandono di rifiuti derivanti dall’ attività agricola all’ interno di un fondo rustico, in contrada Carnevale in comune di Villa Castelli.

I rifiuti rinvenuti consistevano soprattutto in imballaggi di prodotti fitosanitari e teli in plastica per la protezione delle colture; la superficie interessata è stata sottoposta a sequestro preventivo di iniziativa, al fine di sottrarla alla prosecuzione dell’ illecita utilizzazione.

I terreni venivano condotti da una società, di cui è titolare D.C., 50enne di Taranto, che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Brindisi per deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 comma 2 del Decreto legislativo 152 del 2006, meglio noto come Testo Unico dell’ Ambiente).

Trattandosi di rifiuti anche pericolosi, il trasgressore non potrà giovarsi dei benefici introdotti dalla legge 68 del 2015, per la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni in materia ambientale, subordinata all’ ottemperanza alle modalità ed ai tempi prescritti per il ripristino dello stato dei luoghi. E’ invece prevista la generale applicazione della norma penale, con il pagamento di ammenda da 2.600 a 26.000 euro e l’ arresto da 6 mesi a 2 anni.