Gran finale d’anno per la società Polisportiva Centrosport Brindisi protagonista in tutte le competizioni regionali iridate.

Di questo ne è fiero il prof. Maurizio Vilella Responsabile del Settore Agonistico della società che si allena presso l’impianto Comunale in Via Ligabue al rione S.Elia. Vera fucina di giovani talenti, che ha visto ben figurare gli esordienti B, allenati da Livia Iannarelli: forti dei brillanti risultati delle finali regionali svoltesi lo scoro giugno, dove avevano conquistato la medaglia con Simone Mellone 4 ori (50 e 100 stile, 50 e 100 farfalla), il bronzo di Federica Negro nei 100 dorso, si presentano all’appuntamento più prestigioso di dicembre 2019, il Trofeo Giovanni Irione, dove confermano il trand positivo conquistando, a suon di bracciate, un argento sui 50 stile e un oro sui 50 farfalla con Simone Mellone, stessa medaglia per Alberto de Blasi nei 50 dorso ed un ottimo bronzo nella staffetta (Alessandro Saponaro, Alen Lazzoi, Simone Mellone, Giuseppe Montanaro), mentre Asia de Luca e Bianca Pisoni chiudono con buoni piazzamenti.

Nella categoria esordienti A splendida la prestazione di Greta Denti vincitrice della coppa della combinata ottenendo la vittoria nelle gare individuali nei 200 misti e 100 stile oltre all’argento nei 100 dorso. Teodoro Soliberto, Simone D’Errico e Giorgia Iunco ottengono piazzamenti, facendo conquistare alla squadra il 5° posto assoluto.

Nella categoria Assoluti, si inizia a suon di medaglie d’oro nelle Finali invernali in vasca da 25 con Mariachiara Alba nei 200 dorso, per continuare con Chiara Perugino che regala un sogno conquistando il titolo regionale per ben 2 volte nei 200 farfalla (sia nelle finali primaverili che in quelle estive) ed ottiene un posto di prestigio alla finale al Foro Italico di Roma.

Altra campionessa regionale Mariachiara Alba, nei 100 dorso e argento nei 200. Bronzo a pari merito, sempre con Chiara Perugino, nei 100 farfalla. Nella stessa manifestazione ottiene il bronzo nei 100 farfalla anche Lorenzo Basile.

Strappa il pass per le finali Nazionali di Scanzano Jonico, riservato agli Esordienti A, Michael Vitali vincitore nei 100 e 200 rana nelle finali estive

Mentre Lorenzo Boccadamo vince un argento nei 50 dorso al Trofeo città di Napoli a Pozzuoli ed ottimo piazzamento di Eszter Torok .

Ultima medaglia nelle finali Assoluti per Alessandro Liberato bronzo nei 50 dorso.

Infine va menzionata la squadra MASTER allenata da Fabrizio Gioia che al 6º trofeo OTRÈ NOCI si classifica al 2° posto come società su 33 partecipanti, con un numero di 25 atleti, facendo ben 4 record regionali: 2, conquistati da Claudia degli Abbati nella categoria M35 (50sl/50fa), 1 da Marco Simone nella categoria M40 (50sl), 1 da Vito Urso nella categoria M25 (50fa). Ottengono numerose medaglie anche gli altri membri della squadra, ovvero: Davide Pensabene, Bruno Petrugno, Massimiliano Milito, Umberto Napolitano, Aldo Nimis, Virgilio Panarese, Augusto Perugino, Alessandro Taveri, Giovanni Membola, Luigi Stomati, Cosimo Muscogiuri, Cosma Santilli, Vito Vita, Francesco D’Aprile, Luca Ghezzani, Elisabetta Magrì, Francesca Di Somma, Serena Cortazzi, Giustina Giordano, Michela De Notarpietro,

Grande soddisfazione di tutta la dirigenza, il Presidente, Pierluigi Francioso insieme a Franco Colella e Mino Crudo colgono l’occasione per ringraziare tutti e augurare un Felice Natale e tantissime vittorie per l’anno nuovo.