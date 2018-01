Gli agenti del Commissariato di P.S. di Ostuni hanno arrestato un uomo del posto, nella flagranza del reato di Detenzione di cocaina, ai fini di spaccio.

Si tratta di Omar Marsico, 25 anni, che dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa circondariale di Brindisi.

L’operazione è stata condotta nei pressi della villetta comunale attigua a Viale Pola, in seguito a diverse segnalazioni giunte dai residenti.

Quando i poliziotti hanno chiesto i documenti, Marsico si è mostrato agitato ed insofferente e, pertanto, è stato condotto nel commissariato per un controllo più approfondito.

La perquisizione personale ha fatto rinvenire 4 birillini di cocaina all’interno di una delle due tasche dei pantaloni, altrettanti nelle mutante. La conseguente perquisizione effettuata presso il domicilio del giovane ha prodotto la scoperta di un pezzo unico di ulteriore pasta solida di cocaina, un bilancino elettronico di precisione nonché i ritagli delle buste utilizzate per il confezionamento delle singole dosi.

In tutto sono stati sottoposti a sequestro penale 13 grammi di cocaina di elevata qualità.

Delle operazioni è stato opportunamente informato il Sost.to Procuratore della Repubblica di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi nella persona del Dr. Raffaele Castro che, in perfetta sintonia con le risultanze probatorie acquisite dagli investigatori del Commissariato della Città Bianca, ha disposto l’arresto di Marsico e la successiva traduzione presso la casa circondariale di Brindisi.

Nella giornata del 30 dicembre l’arresto è stato convalidato dal GIP che ha disposto che Marsico fosse ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.